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Фестиваль "Славянский кубок" объединил лучшие танцевальные коллективы из Беларуси и России
В ритме танца. Столичный Дворец детей и молодежи на несколько дней превратился в международную танцевальную площадку. Фестиваль "Славянский кубок" объединил 14 коллективов, которые продемонстрировали народные, классические танцы и современную хореографию. Среди участников как самые маленькие, так и опытные танцоры из Минска, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Творческие коллективы наградили дипломами и призами. Следующие отборочные туры пройдут в Прибалтике и Санкт-Петербурге.
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