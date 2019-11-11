Фестиваль "Славянский кубок" объединил лучшие танцевальные коллективы из Беларуси и России

В ритме танца. Столичный Дворец детей и молодежи на несколько дней превратился в международную танцевальную площадку. Фестиваль "Славянский кубок" объединил 14 коллективов, которые продемонстрировали народные, классические танцы и современную хореографию. Среди участников как самые маленькие, так и опытные танцоры из Минска, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Творческие коллективы наградили дипломами и призами. Следующие отборочные туры пройдут в Прибалтике и Санкт-Петербурге.



