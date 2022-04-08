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Фестиваль фонарей в Ботаническом саду, в театральной афише балет "Анна Каренина" - о проектах в рубрике "Променад"
"Текстильный букет" собирают в Минске. Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства объединяет сразу шесть выставочных площадок белорусской столицы и знакомит с авторами из семи стран мира. Зрительный зал Большого уже через час наполнится мелодиями Чайковского. В театральной афише пятницы балет "Анна Коренина". Национальная библиотека в Год исторической памяти знакомит не только с книжным наследием, но и ждет на мастер-классы. Проводники в мир творчества - народные мастера Беларуси.
О других проектах с пометкой "арт" расскажем в рубрике "Променад".
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