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Фестиваль Юрия Башмета открылся на сцене Белорусской государственной филармонии

Скрипка Старадивари и мировая премьера. Именно так Фестиваль Юрия Башмета поднял занавес. 13 по счету музыкальный форум по традиции зазвучал на сцене Белорусской государственной филармонии.

На церемонии присутствовал и сам Юрий Башмет. Маэстро провел генеральную репетицию за несколько часов до открытия. В этом году состав форума подтверждает свой звездный статус. Так, старт празднику дали обладатели премии "Грэмми" - камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста России Юрия Башмета. Оценили белорусские зрители и звучание скрипки Страдивари в виртуозном исполнении Вадима Репина. Кстати, стоимость инструмента оценивается в миллионы долларов. В программе оказалась и громкая премьера, концерт для альта и фортепиано "Ландшафты исчезающей памяти", созданный белорусским композитором.

В программе музыкального форума, который продлится в Минске до 20 октября, и постановка с участием Владимира Познера, Андрея Макаревича и Дмитрия Ситковецкого, ночной концерт классической музыки в метро, а также благотворительные мастер-классы в Академии музыки.

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