Фестивальный марафон "Маладзечна-2025" стартует 10 июня

Июнь будет объявлен месяцем историко-культурного туризма в Беларуси. Фестивальное лето затронет и Молодечно. Сейчас организаторы традиционного фестиваля белорусской песни и поэзии, который в нынешнем году пройдет уже в 24-й раз, дошлифовывают афишу. Мероприятие займет пять июньских дней: с 10 по 14 число.