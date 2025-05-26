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Фестивальный марафон "Маладзечна-2025" стартует 10 июня
Июнь будет объявлен месяцем историко-культурного туризма в Беларуси. Фестивальное лето затронет и Молодечно. Сейчас организаторы традиционного фестиваля белорусской песни и поэзии, который в нынешнем году пройдет уже в 24-й раз, дошлифовывают афишу. Мероприятие займет пять июньских дней: с 10 по 14 число.
Уже известно: дударевский "Вечер" наступит в Молодечно 11 июня. Постановку Национального академического театра имени Янки Купалы дадут на сцене местного Дворца культуры. Планирует гастроли и заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Он выступит в день официального открытия форума с посвящением композитору Олегу Елисеенкову.
А в Минске идут репетиции концертного оркестра имени Финберга с участниками национального конкурса молодых исполнителей. Его финальный тур будет транслировать в прямом эфире Белтелерадиокомпания.
Фото БЕЛТА