Филипп Киркоров стал героем шоу "Макаенка, 9" за несколько часов до сольного концерта

Звездные гости сегодня были в стенах Белтелерадиокомпании. Героем вечернего шоу "Макаенка, 9" за несколько часов до своего сольного концерта стал Филипп Киркоров. Поп-король ответил на вопросы Евгения Перлина и рассказал о новом проекте "Цвет настроения". Кстати, фанаты тоже смогут увидеть интервью звездного гостя в программе "Макаенка, 9" на YouTube-каналах шоу и Агентства теленовостей.

