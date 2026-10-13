Фильм Белтелерадиокомпании "Лошади. Сила красоты" удостоен награды в Туркменистане

Фильм "Лошади. Сила красоты" Белтелерадиокомпании удостоен награды в Туркменистане.

На участие в Межгосударственном телевизионном конкурсе фильмов стран СНГ поступило 26 работ. Авторов и режиссеров лучших телефильмов пригласили для подведения итогов в Туркменистан. Церемония награждения прошла на территории национальной туристической зоны "Аваза".

Телефильм "Лошади. Сила красоты" отмечен наградой "За лучший сценарий".

Автор работы - заведующий корреспондентским бюро (г. Витебск) отдела корреспондентской сети главной дирекции телеканала "Первый информационный" Марина Романовская. Она рассказала зрителю о развитии коневодства в Беларуси, национальной породе лошадей (белорусская упряжная) и выведении специализированного типа спортивной лошади, а также о работе конного патруля.

Межгосударственный конкурс призван укрепить профессиональные и творческие связи между народами государств-участников СНГ и расширить международное сотрудничество в сфере телевидения и кинематографии.