Фильм Белтелерадиокомпании "Лошади. Сила красоты" удостоен награды в Туркменистане
Фильм "Лошади. Сила красоты" Белтелерадиокомпании удостоен награды в Туркменистане.
На участие в Межгосударственном телевизионном конкурсе фильмов стран СНГ поступило 26 работ. Авторов и режиссеров лучших телефильмов пригласили для подведения итогов в Туркменистан. Церемония награждения прошла на территории национальной туристической зоны "Аваза".
Телефильм "Лошади. Сила красоты" отмечен наградой "За лучший сценарий".
Автор работы - заведующий корреспондентским бюро (г. Витебск) отдела корреспондентской сети главной дирекции телеканала "Первый информационный" Марина Романовская. Она рассказала зрителю о развитии коневодства в Беларуси, национальной породе лошадей (белорусская упряжная) и выведении специализированного типа спортивной лошади, а также о работе конного патруля.
Межгосударственный конкурс призван укрепить профессиональные и творческие связи между народами государств-участников СНГ и расширить международное сотрудничество в сфере телевидения и кинематографии.