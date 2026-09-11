Фильм о кибермошенниках "Неизвестный абонент" можно посмотреть во всех кинотеатрах Беларуси

С 10 сентября в кинотеатрах страны стартовал показ национального фильма киностудии "Беларусьфильм" "Неизвестный абонент".

За 26 минут зрители узнают о том, как мошенники используют психологические уловки, манипулируя доверием, страхом и спешкой.

Тема интернет-мошенничества сегодня крайне актуальна. "Сколько бы ни снималось художественных и документальных фильмов или расследований, эта проблема остается на повестке дня. Задача нашей съемочной группы заключалась в том, чтобы по-новому донести до зрителя уже знакомые факты. Наш выбор пал на искусственный интеллект, так как сейчас очень много преступлений совершается именно с его помощью: злоумышленники подделывают лица и голоса, записывают видео- и аудиосообщения, обманывая людей", - отметила режиссер и автор сценария Анастасия Линник.

Лента создана в смешанной форме, но сами авторы считают ее прежде всего документальным кино. К слову, 26-минутный формат выбран неслучайно. "Сегодня аудитория привыкает к быстрым форматам соцсетей, и удерживать внимание зрителя двухчасовым фильмом сложнее, особенно когда речь идет о непростой теме. Сложные термины нужно было объяснить современным и доступным языком", - пояснила режиссер картины.

Работа над фильмом заняла около полугода: три месяца ушло на написание сценария, еще столько же - на съемки и постпродакшн. В процессе создания ленты кинематографисты активно сотрудничали с Министерством внутренних дел Беларуси, которые предоставляли реальные примеры и видеоматериалы.

Главный герой фильма - это сам зритель. Он находится в круговороте событий на экране, получает информацию, анализирует ее и меняется в процессе просмотра. "Сначала ты доверяешь происходящему, но в какой-то момент понимаешь: перед тобой может сидеть вовсе не тот человек, за которого он себя выдает. Мы очень надеемся, что фильм поможет зрителям не попадаться на уловки злоумышленников", - сказала Анастасия Линник.

Кстати, около 70 % фильма создано при помощи искусственного интеллекта. Это первый такой опыт белорусских специалистов по внедрению технологий и темы ИИ в документалистику.

Съемки "Неизвестного абонента" проходили в павильоне "Беларусьфильма", где была построена специальная декорация комнаты человека, вводящего зрителя в курс событий. В работе была задействована большая команда специалистов - от гримеров до декораторов, а также сотрудники МВД, чья работа также отражена в ленте.

Посмотреть киноленту можно будет во всех кинотеатрах страны в течение года.