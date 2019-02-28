Фильм о Владимире Прокопцове в проекте "Современное искусство Беларуси"

О главном мастере Национального художественного в уникальном фильме. Сегодня в крупнейшей картинной галерее страны представят серию проекта "Современное искусство Беларуси" о Владимире Прокопцове. Авторы цикла -журналисты Олег Лукашевич и Александр Алексеев - подготовили ленту к 80-летию музея. За два десятка лет Национальный художественный вошел в топ лучших музеев Евразии. В собраниях более 30 тысяч арт-произведений. Биография пространства от нескольких выставочных залов до музейного квартала. То, что обычно остается за рамками картин и не выставляется напоказ. Документальный цикл можно увидеть в эфире телеканала "Беларусь 3".

