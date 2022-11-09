Фильм, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля, покажут 9 ноября в Минске

До закрытия фестиваля остается 3 дня, но программа от этого не становится менее насыщенной. Более того, кинофорум стал дополнительной площадкой для продвижения социально значимых сценариев. Сегодня в 11 утра пройдет питчинг проектов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - защита состоится на киностудии "Беларусьфильм".Там же в 14 часов на индустриальной платформе ждут желающих стать участником мастер-класса звукооператора Виктора Морса. Подробности и расписание смотрите в официальном телеграм-канале кинофестиваля "Лістапад".