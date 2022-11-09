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Фильм, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля, покажут 9 ноября в Минске
Минский международный кинофестиваль "Лістапад" не сбавляет темп, хоть и перешагнул планку медиума.
До закрытия фестиваля остается 3 дня, но программа от этого не становится менее насыщенной. Более того, кинофорум стал дополнительной площадкой для продвижения социально значимых сценариев. Сегодня в 11 утра пройдет питчинг проектов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - защита состоится на киностудии "Беларусьфильм".Там же в 14 часов на индустриальной платформе ждут желающих стать участником мастер-класса звукооператора Виктора Морса. Подробности и расписание смотрите в официальном телеграм-канале кинофестиваля "Лістапад".
Конкуренция в номинации основного конкурса игрового кино растет
Продолжаются конкурсные показы. В этом году в кинофоруме принимают участие представители 89 стран. Сегодня в кинотеатре "Центральный" в рамках основного конкурса игрового кино можно будет увидеть картину "Без предварительной договоренности". Это иранская драма о семье, Родине и счастье. Кино получило главный приз "Золотой Георгий" за лучший фильм на Московском международном кинофестивале.
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