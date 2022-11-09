ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Фильм, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля, покажут 9 ноября в Минске

Минский международный кинофестиваль "Лістапад" не сбавляет темп, хоть и перешагнул планку медиума.

До закрытия фестиваля остается 3 дня, но программа от этого не становится менее насыщенной. Более того, кинофорум стал дополнительной площадкой для продвижения социально значимых сценариев. Сегодня в 11 утра пройдет питчинг проектов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - защита состоится на киностудии "Беларусьфильм".Там же в 14 часов на индустриальной платформе ждут желающих стать участником мастер-класса звукооператора Виктора Морса. Подробности и расписание смотрите в официальном телеграм-канале кинофестиваля "Лістапад".

Конкуренция в номинации основного конкурса игрового кино растет

Продолжаются конкурсные показы. В этом году в кинофоруме принимают участие представители 89 стран. Сегодня в кинотеатре "Центральный" в рамках основного конкурса игрового кино можно будет увидеть картину "Без предварительной договоренности". Это иранская драма о семье, Родине и счастье. Кино получило главный приз "Золотой Георгий" за лучший фильм на Московском международном кинофестивале.

Новости по теме:


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все