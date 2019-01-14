Кино, доступное для всех. Фильм "Т-34" показали в столичном кинотеатре людям с ограниченными возможностями. Фильм отражает исторические события, а также демонстрирует пример настоящего мужества и стойкости. Бесплатный сеанс организован благотворительным фондом, Белорусской федерацией легкой атлетики и Паралимпийским комитетом.