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Фильм "Т-34" показали в столичном кинотеатре людям с ограниченными возможностями

Кино, доступное для всех. Фильм "Т-34" показали в столичном кинотеатре людям с ограниченными возможностями. Фильм отражает исторические события, а также демонстрирует пример настоящего мужества и стойкости. Бесплатный сеанс организован благотворительным фондом, Белорусской федерацией легкой атлетики и Паралимпийским комитетом.

Организаторы планируют запустить и горячую психологическую помощь. Раз в неделю группа специалистов будет встречаться с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

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