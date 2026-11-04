Финал XII Международного фестиваля-конкурса "Творчество без границ" собрал более 300 участников

В эти дни в Минске проходит XII Международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ". На сцене представлены номера триумфаторов и чествование победителей различных номинаций: вокал, хореография и инструментальное искусство.

Всего в финал конкурса прошло более 300 участников.

"Многие ребята из нашего коллектива в будущем становятся хореографами, идут в различные коллективы. Из нашей группы тоже. Очень интересно смотреть на танцы других культур, даже других областей. Все по-разному все показывают. Очень интересно, красиво", - поделилась участница образцового ансамбля танца "Валошкі" Полина Кузьмич.

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

"Каждый год мы стараемся, чтобы члены жюри были еще профессиональнее, чтобы отбор был еще деликатнее, жестче для того, чтобы в финальном мероприятии вышли коллективы самого высокого уровня. Чтобы это был не только творческий форум, но и творческий конкурс для того, чтобы поддержать наших одаренных детей и молодежь".

Участники уже представили номера в номинации "хореография", которая оказалась самой многочисленной.

4 ноября члены жюри оценят вокальный жанр, а уже 5 ноября удивлять творчеством будут ребята инструменталисты.