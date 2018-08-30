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Финал национального отбора на "Евровидение-2018". Завтра выберут представителя Беларуси

До главной интриги национального отбора на детское "Евровидение" остались сутки. Уже завтра зрители нашего канала узнают, кто именно представит Беларусь на международном конкурсе песни. В эти минуты в стенах Белтелерадиокомпании проходят последние приготовления к финальному шоу. В студии "600" с исполнителями работает команда главного медиахолдинга страны. Сегодня у претендентов на евровизионную путевку состоялась первая репетиция в костюмах. Впереди генеральный прогон и финальный гала-концерт.

Напомним, прямую трансляцию шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1", спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт медиахолдинга. Финал национального отбора смотрите завтра в 10 вечера.

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