Финал национального отбора на "Евровидение-2018". Завтра выберут представителя Беларуси

До главной интриги национального отбора на детское "Евровидение" остались сутки. Уже завтра зрители нашего канала узнают, кто именно представит Беларусь на международном конкурсе песни. В эти минуты в стенах Белтелерадиокомпании проходят последние приготовления к финальному шоу. В студии "600" с исполнителями работает команда главного медиахолдинга страны. Сегодня у претендентов на евровизионную путевку состоялась первая репетиция в костюмах. Впереди генеральный прогон и финальный гала-концерт.