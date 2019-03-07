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Финал национального отбора на "Евровидение-2019" сегодня в 22:00
Кто станет обладателем "евровизионного сердца" и представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2019"? Финал национального отбора сегодня в 22:00.
Прямую трансляцию будут вести сразу пять платформ Белтелерадиокомпании: телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", в режиме on-line сайт медиахолдинга tvr.by, а также волна 103,7 Радиус FM и сайт радиостанции. Ведущими гала-шоу уже традиционно станут Ольга Рыжикова и Тео.
Тем временем крупнейший медиахолдинг страны продолжает подготовку к вечернему перфомансу. Накануне на Макаенка, 9 состоялись индивидуальные репетиции конкурсантов, а так же первый прогон шоу. Сегодня же в режиме прямого эфира в "шестисотке" пройдет генеральный прогон - точная версия финала нацотбора. По сути, это последняя возможность исполнителей проверить свой номер и его раскадровку для телеверсии.
Напомним, в этом году победитель национального отбора на "Евровидение-2019" представит нашу страну на конкурсе в Тель-Авиве в первой части первого полуфинала.
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