Финал нацотбора "Евровидения-2019" смотрите на tvr.by

Что касается внимания поклонниц "Евровидения", то сейчас оно наверняка сосредоточено на финале национального отбора песенного конкурса и уже через считанные часы увенчается презентом в виде разрешенной интриги: кто представит нашу страну в мае в Тель-Авиве. До гала-концерта остается менее часа. В 22:00 его покажут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by. Трансляция шоу будет вестись из соседней для "Панорамы" студии "600 метров". Там сейчас работает моя коллега Инна Пилевич.



Какая атмосфера царит в студии, и чем удивит шоу в этом сезоне?



Такой сцены национального отбора зрители еще не видели. Организаторы ушли от классической прямоугольной формы площадки. Теперь у нее появились вот такие подиумы, которые позволят артистам взаимодействовать с танцполом. Также впервые в истории проекта жюри променяет кулуары телецентра на сцену. Во время трансляции судьи будут находиться здесь - прямо перед конкурсантами, около вот этих стоек. Зрители смогут увидеть реакцию судей, а также их оценки сразу после выступления на таких вот табло. Напомним, согласно положению национального отбора, в этом сезоне именно жюри определит представителя нашей страны на конкурсе. Состав судейской коллегии будет оглашен во время прямого эфира. Но мне удалось эксклюзивно записать интервью с одним из членов жюри. Прошу режиссеров показать отрывок интервью.



Следить за выступлениями соперников и ждать результатов шоу участники будут в грин-рум. Так называемая зеленая комната оборудована непосредственно у телепавильона "600 метров". На то, чтобы разобраться в логистике площадки, да и отточить свое выступление, артистам было отведено два дня. У участников была возможность скорректировать свет, звук, графическое оформление и раскадровку номеров. Генеральный же прогон в режиме прямого эфира завершился несколько часов назад. В эти минуты конкурсанты отдыхают, настраиваются на выступление в гримерках. За право представить Беларусь на престижном телешоу борются десятка финалистов - как сольные исполнители, так и коллективы.



Этим вечером они презентуют композиции на белорусском, русском и английском языках. Среди финалистов представители не только отечественной, но и зарубежной эстрады. Победителю проекта достанется стилизованное евровизионное сердце и, конечно же, музыкальная путевка на конкурс. Напомним, "Евровидение-2019" в мае принимает Тель-Авив.