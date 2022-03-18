Финал нацотбора на "Славянский базар" пройдет в Орше

Оба национальных отбора пройдут по фестивальному канону: вокалисты по кругу исполнят по две песни, а каждый из членов жюри выставит свои баллы в открытом формате. В борьбе за путевку в фестивальный Витебск участвуют два десятка исполнителей, прошедших предварительные отборы.