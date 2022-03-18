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Финал нацотбора на "Славянский базар" пройдет в Орше
Орша на этой неделе примет предфинальную эстафету "Славянского базара". Уже завтра, 19 марта, со сцены местного Дворца культуры объявят имена представителей Беларуси на детском и взрослом конкурсах "Витебск-2022".
Оба национальных отбора пройдут по фестивальному канону: вокалисты по кругу исполнят по две песни, а каждый из членов жюри выставит свои баллы в открытом формате. В борьбе за путевку в фестивальный Витебск участвуют два десятка исполнителей, прошедших предварительные отборы.
Гала-концерты можно смотреть в прямом эфире: сигнал из Орши в высоком разрешении и без потери высоких нот обеспечит "Беларусь 3". Отбор на детский музыкальный конкурс стартует в полдень, а исполнителей эстрадной песни в категории от 18 до 31 года услышим в 17 часов.
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