Финал проекта Dream Dance Fest на "Славянском базаре" - несколько сотен юных танцоров оценивает международное жюри

"Славянский базар" в эти минуты раскачивают танцевальные ритмы. В концертном зале "Витебск" более двух десятков коллективов сражаются в финальном раунде международного проекта Dream Dance Fest. Заслуженные любительские коллективы и народные ансамбли России, Беларуси и Казахстана прошли три этапа национального отбора.