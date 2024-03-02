Финалист первого сезона "Х-Фактор. Беларусь" Никита Белько победил в категории "Мужской вокал" на "Песне года Беларуси"

На гала-концерте "Песня года Беларуси", который прошел во Дворце спорта, Никита победил в категории "Мужской вокал". На голосование были вынесены две песни артиста: "Аста Маньяна" и "Капучино". Но победу Никите принесла песня "Капучино". На сцену выходили исполнители, чьи песни занимали первые строчки в хит-парадах различных музыкальных теле- и радиопрограмм Беларуси по итогам 2023 года. Никита Белько - он один из самых ротируемых исполнителей нашей страны.