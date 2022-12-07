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Финалисты "Фактор.by" готовятся к прямому эфиру, чтобы удивить вас 9 декабря
Подготовка к первому прямому эфиру шоу "Фактор.by" продолжается. Сегодня прошла репетиция на сцене для 12 финалистов проекта.
Участники работают с командой профессионалов. Тщательно отстраивается звук, у каждого конкурсанта индивидуальные настройки ушных мониторов. Подготовка номера к эфиру, включая вынос реквизита, установку микрофонной стойки и других вспомогательных элементов, должна занимать не более 3,5 мин.
В этом году хореографии будет еще больше. Шоу-балет "Сенсация" из Витебска дополнит номера. В павильонах "Беларусьфильма" сейчас идет прогон общего номера финалистов. А уже 8 декабря (за сутки до первого прямого эфира) конкурсанты будут работать под прицелом эфирных камер в сценических костюмах и гриме. Смотрите шоу "Фактор.by" и голосуйте за своего фаворита 9 декабря в 20:45 на телеканале "Беларусь 1".
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