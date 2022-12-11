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Финалисты Х-Factor Belarus приняли участие в "Новой песне года"
"Новая песня года" не обошлась в этом году без финалистов шоу Х-Factor Belarus, пишет sb.by. Съемки концерта недавно прошли в Москве. По традиции телеверсию концерта покажут в новогодние праздники.
Хорошо знакомые белорусским слушателям музыкальные композиции собрали в единый микс для российских зрителей. В результате получился интересный проект, в котором каждому артисту из Беларуси была отведена своя яркая уникальная роль. В шоу задействованы Никита Белько, Марина Барановская, Анастасия Кравченко, Карина Ерофеева. По их словам, возможность выступить в таком звездном концерте - особая честь для них, они испытали гордость за себя и страну.
Помимо молодых артистов, уже имеющих большую армию поклонников, в записи "Новой песни года"участвовали Лев Лещенко, Лариса Долина, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Валерия, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Мари Краймбрери, Клава Кока и другие артисты.
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