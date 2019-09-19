Финалисты нацотбора на детское "Евровидение-2019" сегодня будут репетировать в костюмах

Сегодня у финалистов национального отбора на детское "Евровидение-2019" репетиция в сценических костюмах. Она начнется в 11:00 в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Именно оттуда в режиме живого звука будет вестись трансляция итогового гала-концерта проекта. На прогон номера у каждого финалиста 40 минут. За это время у артистов будет возможность скорректировать звук, свет, а также графическое оформление. Впервые же с площадкой конкурса артисты ознакомились вчера - на первой технической репетиции.



Кто же отправится на детское "Евровидение-2019", узнаем завтра. В 22:00 трансляцию шоу начнут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by. В прямом эфире свои предпочтения выскажут как судьи, так и зрители. Лидер голосования получит фирменную статуэтку - стилизованное евровизионное сердце, а также путевку на международный песенный конкурс. Напомним, детское "Евровидение-2019" состоится в ноябре в польском Гливице.