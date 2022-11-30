Финалисты X-Factor Belarus впервые выступят на "Новой песне года" в Москве

На самом деле критерий приглашения - не просто спонтанно взяли и пригласили. Просто уже невозможно было игнорировать то количество ротаций, которые получили у нас в РБ и в РФ ребята после проекта X-Factor. Лучшие российские композиторы писали им песни, они звучат реально очень много и в России, и мы заслужили приглашение на этот мега-фестиваль. Но это только начало.

Сергей Минский, продюсер