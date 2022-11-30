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Финалисты X-Factor Belarus впервые выступят на "Новой песне года" в Москве
Выпускники шоу X-Factor Belarus покоряют престижные концертные площадки России - 4 декабря наши артисты впервые выступят на "Новой песне года" в Москве. Это свежий взгляд на музыку, которая звучит в наушниках молодых. На сцену выйдут те, кто имеет большую армию поклонников в "Тик-Токе", на ютуб-платформе и в соцсетях.
Съемки "Новой песни года" пройдут во второй раз в истории российского шоу-бизнеса. И в качестве приглашенных гостей - четверка финалистов белорусского Х-Factor. Они исполнят премьерный микс из песен, которые в активной ротации белорусских радиостанций.
На самом деле критерий приглашения - не просто спонтанно взяли и пригласили. Просто уже невозможно было игнорировать то количество ротаций, которые получили у нас в РБ и в РФ ребята после проекта X-Factor. Лучшие российские композиторы писали им песни, они звучат реально очень много и в России, и мы заслужили приглашение на этот мега-фестиваль. Но это только начало.
На самом деле это большая честь - представлять Беларусь на "Новой песне года". Для меня, как для артиста, это на ступеньку идти выше вперед к своей мечте, к своей цели, стать большим артистом. X-Factor Belarus - это самый масштабный проект в нашей стране, это билет в будущее для наших артистов, для молодых начинающих артистов.
Сейчас за билетами в шоу-бизнес - очередь из сотни талантливых участников нового сезона шоу "Фактор.by". Они сойдутся в схватке за место под солнцем на телеэкранах уже в эту пятницу - 2 декабря. Вы увидите все перипетии тренировочного лагеря, а в кульминации первыми узнаете имена 12 финалистов громкоголосого проекта!
Кому посчастливится спеть миллионам зрителей в прямом эфире? Интрига раскроется всего через пару дней!
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