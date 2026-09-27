Финальный день прослушиваний на талант-шоу "Фактор.BY. Дети" прошел в Минске

Сегодня финальный день прослушиваний на предкастингах шоу "Фактор.BY. Дети". Фокус-группа уже услышала юных талантов в областных городах Беларуси. Последнее слово за столицей.

На протяжении пяти дней на проспекте Победителей, 49, творческая группа раскрывает таланты без огранки. После прослушиваний настанет период затишья. Экспертам предстоит пересмотреть выступления, перечитать истории и выбрать тех самых юных вокалистов, которые будут покорять страну уже на телекастингах.

В столице проходит финальный день прослушиваний на талант-шоу "Фактор.BY. Дети". Минск стал шестым городом на карте кастинга, который уже прошел в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске. Отбор в Минске длится пятые сутки.

У стола регистрации заметны не только ребята с белорусской пропиской. По словам организаторов, участники приезжают и из-за границы: традиционно это Москва, Санкт-Петербург и другие регионы России.

Одна из юных вокалисток назвала кастинг важным этапом для себя. По ее словам, это был хороший опыт для саморазвития и большой шаг к будущему. "Мне очень понравилось, было очень интересно", - сказала она. Девочка отметила, что члены жюри были добрыми и яркими, хорошо реагировали на выступления.

Другая девочка рассказала, что смотрела предыдущий сезон "Фактор.BY. Дети" и голосовала за участников. Особенно ей запомнилась Маргарита Зингман. "В прошлом году я тоже пробовала, к сожалению, не прошла. Но думаю, в этом году все получится", - добавила конкурсантка.

Еще один участник сообщил, что приехал из Москвы. Ему больше нравится исполнять веселые песни, в том числе в духе номеров Артура Пирожкова.

Сегодня фокус-группа работает до 18.00, регистрация открыта с 10.00. Площадка кастинга - проспект Победителей, 49. Подать заявку может любой ребенок из Беларуси или гость из-за рубежа в возрасте от 7 до 14 лет.

Организаторы подчеркивают: ждут юных артистов с харизмой, которые мечтают о большой сцене. Прослушивание в Минске завершается сегодня, 27 сентября.