Финальные этапы национального отбора на "Славянский базар в Витебске-2020" прошли в Лиде

Голоса Беларуси сегодня звучали и в Лиде. В культурной столице страны прошли финальные этапы национального отбора на "Славянский базар в Витебске".





Ангелина Ломако представит Беларусь на детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020"

Так, на детском музыкальном конкурсе нашу страну представит 13-летняя Ангелина Ломако. Юная вокалистка занимается сразу в двух музыкальных школах - Минска и Лепеля. В финале она заняла первую строчку рейтинга уже после исполнения первой, кстати, авторской песни на белорусском языке. Среди достижений Ангелины - также финалы нацотборов на детское "Евровидение" и детскую "Новую волну", а также участие в российском телепроекте "Во весь голос" и дуэт с певицей Варварой на открытии "Славянского базара" в прошлом году. Также в топ-3 вошли Арина Пехтерева из Могилева и Мария Альхафез из Гомеля. Всего же на путевку в фестивальный Витебск претендовали 10 юных вокалистов. Жюри возглавила заместитель министра культуры Наталья Карчевская.

Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни Витебск-2020" представит Роман Волознев

В прямом эфире телеканала "Беларусь 3" показали и финал национального отбора на взрослый конкурс "Витебск-2020". Славянские и мировые хиты представили вокалисты Гродненского, Витебского, Брестского и Минского регионов. В конкурсе изменили состав жюри, решающий голос был за музыкальным продюсером Анжелиной Микульской. Так, победителем стал Роман Волознев. Вокалисту и композитору 23 года. Он уже пробовал себя в проекте "Голос", неоднократно выступал и в качестве гостя на фестивале "Новая Волна".

Национальные отборочные туры проходят в 14 странах