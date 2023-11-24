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В Доме кино проходит торжественное закрытие международного кинофестиваля "Лістапад" - кто стал обладателем наград
В Доме кино проходит торжественное закрытие XXIX Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Награда Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" вручена российскому режиссеру Анне Чернаковой за мелодраму "Катя-Катя".
Нам хочется, чтобы сегодняшние школьники прожили то, что проживали их сверстники в 1942 году, и поняли, что это недалеко, что это рядом. И, может быть, другими глазами посмотрели на своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и ощутили себя не в некоем безвоздушном пространстве, где Первая мировая, Вторая мировая, еще там какие-то тевтонские войны -и все смешано в одно, а понимали, откуда они, кто они, что стоит за их плечами.
Мелодрамой "Катя-Катя" и завершится XXIX Международный кинофестиваль "Лістапад”. Зрителям посчастливится увидеть картину дважды:она демонстрировалась на конкурсе для детей "Лістападзік"и будет показана на церемонии закрытия в Доме кино.
14 кленовых листьев в стекле - главные призы форума. Уже вручена награда мэра Минска - досталась она белорусскому фильму "Киношники".
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