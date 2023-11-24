В Доме кино проходит торжественное закрытие международного кинофестиваля "Лістапад" - кто стал обладателем наград

Нам хочется, чтобы сегодняшние школьники прожили то, что проживали их сверстники в 1942 году, и поняли, что это недалеко, что это рядом. И, может быть, другими глазами посмотрели на своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и ощутили себя не в некоем безвоздушном пространстве, где Первая мировая, Вторая мировая, еще там какие-то тевтонские войны -и все смешано в одно, а понимали, откуда они, кто они, что стоит за их плечами.

Анна Чернакова, обладатель специального приза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино", режиссер (Россия)