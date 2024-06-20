ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Финальный этап республиканского фестиваля "Беларусь - мая песня" завершился грандиозным гала-концертом

Финальный этап республиканского фестиваля "Беларусь - мая песня" завершился грандиозным гала-концертом мастеров искусств города Минска на сцене Дворца Республики. Богатством и многогранностью культурной палитры нашей столицы любовалась Лариса Гулякевич (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все