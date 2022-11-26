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Финальный выпуск телекастингов "Фактор.by" вышел в эфир
Все места в тренировочный лагерь проекта "Фактор.by" заняты! Накануне миллионы зрителей увидели подробности финального выпуска телекастингов.
15 артистов убедили наставников, что их желание быть звездой оправдано. Не осталась безымянной и четвертая "Золотая звезда". Увидим на "стульях" в полуфинале Ивана Дятлова. Участник из российского города Вичуги растопил своим голосом строгость и предвзятость Сергея Соседова. И не только ему стоя аплодировал весь пул жюри. 22-летний Дятлов окончил Национальный исследовательский ядерный университет. Инженер-программист получает сейчас и актерское образование. Со сценой отношения серьезные: в 2019 году Дятлов представлял Россию на "Славянском базаре в Витебске". По итогу - третье место на международном конкурсе.
На следующей неделе конкурсанты отправятся в тренировочный лагерь. Испытания впишут в спортивный периметр Раубичей. Квест на выживание стал еще более беспощадным. Всего один день, чтобы доказать свою профпригодность. Во многих ли участниках останется в живых настоящий артист и чьи старания будут достойны лишь обратного билета домой? Узнаем 2 декабря на "Беларусь 1".
Все выпуски проекта смотрите ЗДЕСЬ.
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