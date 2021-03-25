"Флейтовый баттл" в Белгосфилармонии

"Флейтовый баттл" - от молодых музыкантов Дарьи Елисеевой и Алексея Ладика. Творческие соревнования прошли на малой сцене имени Ширмы в Белгосфилармонии. Чаще всего мы встречаем рэп-баттл, танцевальный или вокальный. А вот среди классических музыкантов такая концертная форма - явление нечастое.



К "битве" музыканты подготовили композиции как современных, так и классических композиторов: Карла Вебера, Камиля Сен-Санса. За баттлом наблюдала Лариса Гулякевич.



"Флейтовый баттл" - форма современная, но не совсем обычная для музыкального окружения. Молодые флейтисты-музыканты - друзья между собой - представляют прежде всего свое музыкальное мастерство и владение волшебной флейтой.



Соревноваться и дружить Дарья Елисеева и Алексей Ладик начали еще с вступительных экзаменов в Государственную академию музыки. Правда, попали к разным педагогам по классу флейты. Жизненная и музыкальная судьбы складывались также по-разному. Алексей участвовал в различных музыкальных проектах, посещал мастер-классы в Германии, а сейчас является артистом Белорусского государственного академического музыкального театра, а еще преподает.







Дарья Елисеева не уступает своему однокурснику. В дополнение к белорусскому образованию прошла обучение в Парижской консерватории. Лауреат многочисленных международных конкурсов. Сейчас - магистр, мастер сцены, солистка Белгосфилармонии. Также преподает. Объединяет друзей-конкурентов любовь к своему инструменту - изысканной, но громкой флейте.



К "битве" изобретательные музыканты подготовили равноценные по сложности произведения. В программе композиции как современных, так и классических композиторов: Карла Вебера, Камиля Сен-Санса.



В концертном шутливом баттле флейтистам помогали другие музыканты: виолончелистка Юлия Рожковская и пианистка, которая с детства дружит с творческими дуэлянтами, Анастасия Воронович.



Технику исполнения, темп и правильное дыхание, а в дополнение музыкальность, чувство нотного материала - все это оценивало жюри: друзья, близкие музыкантов, коллеги и педагоги. Победили ее величество музыка и дружба.



