Фолк-этно-рейв, книжный фест и пенная вечеринка: фестивали белорусской культуры прошли в Озерце

Краткий пересказ от ИИ

8 августа в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта возле деревни Озерцо недалеко от Минска объединились два культурных события: фестиваль дуды "Дударскі фэст" и книжный фестиваль "Літаратурны вернісаж". Праздник был приурочен к 50-летию музея.

Гости фестиваля знакомились с историей белорусской дуды

В первой половине дня гости знакомились с историей белорусской дуды - от Средневековья до нашего времени. На главной сцене прошел большой праздничный концерт "Почувствуй голос белорусской земли!", на котором выступили ведущие музыкальные коллективы со всей страны и фолк-исполнители.

"Это здорово, что дуда возвращается, потому что как-то забыта была. И гармонь забывается, и дудки забываются, жалейки забываются, соломка забывается. А теперь начало возрождаться. Мы только рады, что такой праздник провели здесь", - поделился впечатлениями руководитель ансамбля "Дударыкi" Дмитрий Ровенский.

Вечером эстафету фестивального дня принял "Літаратурны вернісаж"

На книжном фестивале свои произведения представили члены Союза писателей Беларуси. Вместе с авторами гости обсуждали героев белорусских сказок, городские легенды Минска и говорили о том, как создаются женские образы в современных произведениях.

Наум Гальперович, белорусский поэт и публицист: "Всегда встреча с людьми, встреча с читателями - это очень важно и очень ответственно. И, конечно, я здесь имею возможность познакомить своих читателей с вышедшими книгами. Недавно только вышла книга "Под одним небом" - о путешествии по Китаю. Литература и язык неотделимы, и потому наша культура, наш язык, наша литература здесь присутствуют, я думаю, не только как гость, но и как хозяин".

"Дударскі фэст" и "Літаратурны вернісаж" прошли в музее народной архитектуры и быта впервые. На фестивальном дне были также организованы пенная вечеринка, мастер-классы по старинным белорусским ремеслам и маляванке.

В планах организаторов - устраивать такие фестивальные дни под открытым небом ежегодно.