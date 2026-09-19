Фольклор, классика и иероглифы - как звучал могилевский кастинг "Фактор.BY. Дети"

Краткий пересказ от ИИ

Почти тысяча заявок - на старте второго сезона "Фактор.BY. Дети"! И с каждым днем все больше ребят хотят спеть на всю Беларусь.

Команда Белтелерадиокомпании ищет харизматичных и голосистых по всей стране. Сегодня распелся и разоткровенничался Могилев.

Называешь их начинающими - обижаются. Петь стали раньше, чем читать по слогам. У самых опытных уже и техрайдер есть.

Залипать в "Контр-Страйк" или бродить до полуночи - не их дело. Пение как хобби - другой разговор. В Могилеве поет каждый пятый, и это престижно.

Вокалом здесь занимаются так серьезно, что в юном возрасте сами готовятся к конкурсу.

В 10 лет всерьез строят план: "Ламборгини" или дом для семьи. Знают рецепт осеннего напитка, цитируют итальянский гимн, учат иероглифы и поют по-китайски.

Их тайм-менеджменту позавидует взрослый.

"Очень мало свободного времени, - сказала участница. - Я занимаюсь биатлоном, баскетболом, гимнастикой, пением в музыкальной школе, фортепиано, сольфеджио, музыкальной литературой. Надо просто планировать свой график заранее. Я вот прихожу со школы, быстренько делаю все уроки и еду на все занятия".

По-взрослому переживают и человеческие истории.

"Меня предали мои близкие подруги и называли бездарностью. Говорили, что я ничего не умею и не могу. Я очень сильно хочу им доказать, что я могу и умею петь", - призналась другая участница.

Харизматичные и непосредственные - сегодня пришли ровно сто человек. В Бресте было на два больше. В Могилеве уважают фольклор и советскую классику.

Педагоги выверяют каждое исполнение, но команде "Фактора" мало конкурсной нормы.

Оценивали Настя Кравченко, Никита Белько и новые лица за судейским столом. Финалистки первого сезона Валерия Шарстук и Карина Артюхова из Могилева отложили домашку и поддержали ребят.

Команда "Фактор.BY. Дети" все записала, но вердикт пока не вынесла. Уже в дороге на Витебск. Перепоет ли столица "Славянского базара" областные города - услышим завтра. С полудня кастинг в караоке-клубе "Опера". Шанс есть и в Минске: там отбор продлится почти неделю.