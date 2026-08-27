Фольклорная группа "Купалинка" открыла юбилейный сезон программой о белорусской женщине

После летнего антракта на бис вышел заслуженный коллектив Беларуси фольклорная группа "Купалинка". Юбилейный концертный сезон открыли программой, которую посвятили белорусской женщине.

За 60 лет ансамбль стал настоящим брендом Беларуси. Ему рукоплескали в Корее, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Австрии, Индии, Канаде, Люксембурге, Германии и Франции.

Свой путь прославленный коллектив начинал с женского квартета. Создателем и духовным отцом ансамбля стал Геннадий Цитович, неутомимый собиратель фольклора. Спустя годы уже спетые артисты доросли до больших сцен и стали заслуженным коллективом Беларуси.

"Что такое творчество? Это любовь к народу, поиски новых номеров, все время поиск, репетиции, жизнь на сцене. Я всегда говорила своим артистам, что когда они выходят на сцену, то не должны разделять сцену, себя, какой уровень и все остальное. Артист должен жить, иллюстрировать то, о чем он поет и говорит", - поделилась народная артистка Беларуси Елена Телькова.

Сейчас участники коллектива дома проводят времени меньше, чем на гастролях. Уже составлен маршрут на новый сезон: в сентябре они отправятся в Узбекистан, а в октябре соберут овации в Китае.

"Показываем нашу национальную культуру на международном уровне. Мы хотим, чтобы нас знали красивыми, интеллигентными, талантливыми и, конечно же, добрыми и гостеприимными. Это все заложено в наших песнях", - рассказала художественный руководитель заслуженного коллектива Беларуси фольклорной группы "Купалинка" Анна Степанкова.

К слову, штат коллектива совсем не раздутый - сегодня в ансамбле выступают 9 солистов. Писать летопись белорусской души продолжат в новом сезоне. Уже в декабре "Купалинка" выйдет на сцену Белгосфилармонии с юбилейным концертом.