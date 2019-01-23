Фонды Национального художественного музея пополнят две картины Пинхуса Кременя

Сразу две картины Пинхуса Кременя пополнят фонды Национального художественного в честь 80-летия музея. Уроженец местечка Желудок Гродненской области - один из ярких представителей Парижской школы живописи, снискал славу, работая в знаменитом "Улье". Так называлось творческое общежитие, где в минувшую эпоху создали свои шедевры и наши земляки: Шагал, Сутин, Кикоин, Цадкин. Полотна приобретены на аукционе при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне и швейцарского бизнесмена. Натюрморт и пейзаж датированы началом XX века. Сейчас они в фонде временных поступлений и даже прошли незначительную реставрацию. Съемочной группе Агентства теленовостей ценные приобретения показали первыми.