Фото Минска с разницей в 30 лет представлены в Национальной библиотеке

Процесс "от застоя до перестройки", от проспекта Ленина до Независимости с одинакового ракурса! Найти отличия главной магистрали Минска "тогда и сейчас" такой фотоквест представила Национальная библиотека Беларуси. 142 снимка сделаны мастером Вадимом Качаном. В 80-ых он зафиксировал на объективы ФЭДа и «Зенита» моменты и образы улиц Герцена, площади у ж/д вокзала и Немиги. Спустя 30 лет фотоальбом официально завершен: кадры города сделаны с тех же точек, но уже на смартфон. Так автор сделал акцент на различия эпох и в технологичности.



Все фотографии собраны в нескольких глянцевых альбомах. Это "Белорусы 80-х", "Город и люди". "Исчезающее время". Последний сделан в единственном экземпляре. В будущем книгу планируют запустить в печать для продажи.



