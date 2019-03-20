Фотографии из Исландии, Индии, Италии, Монголии, стран Африки - на выставке в Минске

По странам и континентам. Выставка 10-ти профессиональных фотохудожников - в белорусской столице. Это своеобразный визуальный отзыв опытных путешественников через фотоснимки о многогранности и красоте мира. Участники проекта - члены белорусского общественного объединения фотографов "Фото Трэвел Клаб". Продемонстрированы работы из Исландии, Индии, Италии, Монголии, стран Африки. В объективе авторов - не только природные явления и пейзажи, но и традиции разных народов.



Во время проекта по субботам организованы творческие встречи с художниками, которые поделятся своими профессиональными секретами.