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Фотографика Маргариты Трениной в художественной галерее "Университет культуры"

Фотографика Маргариты Трениной в художественной галерее "Университет культуры". Персональная выставка белорусского фотографа объединила работы, выполненные в авторской технике раскрашивания бромосеребряных фотографий, на бумаге и ткани. В экспозиции 14 снимков, а также отпечатки с негативов, на которых читаются национальные пейзажи. Ряд произведений посвящен белорусским болотам. Эти черно-белые кадры Маргарита Тренина отсняла еще в 80-х на пленэрах. Работы на экспонирование передал народный фотоклуб "Минск".


Сегодня в галерее лекция "О фотографике"

Как создаются снимки, можно ли считать фотографию искусством - в галерее "Университет культуры" обсудят 29 июля. В 18:00 там состоится тематическая лекция Игоря Калашникова. Вход свободный.

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