Фотографика Маргариты Трениной в художественной галерее "Университет культуры". Персональная выставка белорусского фотографа объединила работы, выполненные в авторской технике раскрашивания бромосеребряных фотографий, на бумаге и ткани. В экспозиции 14 снимков, а также отпечатки с негативов, на которых читаются национальные пейзажи. Ряд произведений посвящен белорусским болотам. Эти черно-белые кадры Маргарита Тренина отсняла еще в 80-х на пленэрах. Работы на экспонирование передал народный фотоклуб "Минск".