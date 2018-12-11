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Фотографу Любчанского края посвящается выставка в Национальном историческом музее Беларуси
Году малой родины и фотографу Любчанского края Савве Сивко, который родился 130 лет назад, посвящается выставка, открывшаяся в Национальном историческом музее Беларуси.
Представленные материалы являются уникальной сокровищницей визуального материала о повседневной жизни белорусов-западников в сложную эпоху перемен - 20-50-ые годы ХХ столетия. Это творческое наследие деревенского фотографа Саввы Владимировича Сивко (1888 - 1978 гг.), который родился в деревне Сенно возле белорусского городка Любча и работал в этом регионе более 30 лет.
На выставке представлены 170 фотографий Саввы Сивко, а также новые находки, которые были обнаружены во время музейных экспедиций. Большинство из них - это настоящие желатино-серебряные фотоснимки, напечатанные с оригинальных негативов методом контактной фотопечати.
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