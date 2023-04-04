Фотопроект "Искусство милосердия" подготовили артисты белорусского балета с Ассоциацией зоозащитных организаций

"Искусство милосердия" в Большом. Благотворительный фотопроект подготовили артисты белорусского балета совместно с Ассоциацией зоозащитных организаций. Главными героями студийных съемок стали животные, которым нужна помощь. Собаки и коты, птицы - все они остались без хозяев либо перенесли тяжелую операцию. Звезды балета неравнодушны к проблеме: концептуальную артподдержку оказали в перерывах между репетициями и спектаклями.

