Фотовыставка из Израиля открылась в историческом музее

В каждом кадре - репортаж, история. Своим жизненным и творческим опытом делится мастер фото Борис Равич. Сюжеты выставки родились в Вене, Минске, Тбилиси, Барселоне, Париже. Экспозиция в Национальном историческом музее Беларуси стала результатом путешествий, размышлений, осмысления жизни фотографа, который живет в Израиле. Разные религиозные конфессии на выставке Бориса Равича существуют вместе. Мастер работает большими сериями, в которых раскрывает темы своих фотороманов. За свою творческую жизнь в 40 лет Борис Равич принял участие в 500 международных конкурсах. Сегодня он появляется международным судьей FIAP.



