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Фотовыставка М. Батюковой: с обзорной площадки Национальной библиотеки Беларуси откроется вид на улицы Парижа, Баку и Мюнхена


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