Фотовыставка Владимира Сутягина - в галерее Щемелева в Минске

Мастер классической фотографии. На выставке "Равноденствие" в галерее Щемелева представлено более 25 оригинальных серебряно-желатиновых отпечатков, созданных вручную. Владимир Сутягин более 35 лет фиксирует архитектурные и природные памятники Беларуси. За эти годы собрал уникальный архив материальных объектов. Среди них фотографии Крева, Ружан, Гольшан, Заславля, Несвижа и многих других архитектурных жемчужин нашей страны. Свет или светлопис - именно тот единственный инструмент, которым пользуется мэтр. Черно-белые полотна сняты исключительно на пленочный фотоаппарат.