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Гала-концерт финалистов национального отбора на "Евровидение" пройдет 28 февраля

Стала известна дата гала-концерта нацотбора на "Евровидение". Он пройдет в съемочном павильоне "Беларусьфильма" 28 февраля. Сегодня в Белтелерадиокомпании прошла жеребьевка финалистов. Артисты самостоятельно определили порядок своих выступлений на шоу - тянули номера в присутствии творческой группы. К слову, в такой последовательности исполнители будут не только выходить на сцену, но и репетировать.

1. Шиманская Ольга (NAPOLI) - Dоn't let me down

2. Захарик Александра (Саша Захарик) - Rocky Road

3. Вахомчик Анастасия (Малашкевич Анастасия) - Invisible

4. Григорьева Ольга, Яночкина Юлия, Кауфман Светлана (группа CHAKRAS) - La-ley-la

5. Гламозда Анастасия - Burning again

6. Развадовская Анастасия - Hello

7. Ярош Ян - Fire

8. Пушнова Анжелика - True Love

9. Хмельницкая Дарья - On Fire

10. Быкова Юлия (AURA) - "Барані сваё"

11. Смольская Екатерина (КейСи) - Chili Pepper

12. Грибусова Валерия, Пашкевич Владислав (VAL) - "Да вiдна"

Всего в финале выступит дюжина артистов. Откроет шоу певица NAPOLI - это ее седьмая попытка покорить еврозрителя, а закроет электронный дуэт VAL. Прямую трансляцию по традиции будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Подготовка к гала-концерту уже началась. Сегодня на оргсобрании с финалистами обсудили детали их номеров в условиях сцены. А на следующей неделе артисты примут участие в съемках видеовизиток. Их телезрители увидят в прямом эфире 28 февраля.

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