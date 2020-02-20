Галерея пирографии открылась в Жодино

Огненное искусство. Первую в стране галерею пирографии открыли в Минской области. Замысловатые узоры на сувенирах, пейзажи и даже портреты любители такой техники выжигают на деревянном полотне. В экспозиционном зале в Жодино пока изделия одного мастера. Игорь Каперский более 40 лет создает картины с помощью огня. В его коллекции свыше 150 работ. Кстати, в галерее он выставил не только сами предметы искусства, но и инструменты, посредством которых "рисуют" деревянные картины.

Огненное искусство сейчас осваивают и ученики мастера. А в планах самого художника - изучить новую технику выжигания картин с помощью лупы.



