Художественная галерея "Университет культуры" приглашает на фотовыставку "Красавица-украинка". Современный образ украинской женщины-хранительницы семейного уюта и тепла. Художественная галерея "Университет культуры" приглашает на фотовыставку "Красавица-украинка". Более 50 снимков созданы в масштабном проекте Ethno Fashion by Potlova. Известные украинки, а также красавицы "из народа" одеты в современные национальные образы от Екатерины Потловой - дизайнера, стилиста, имиджмейкера.



В планах - представить белорусскому зрителю еще один этнопроект. В этот раз на фотографиях запечатлены образы княгинь Киевской Руси. Наряды и реквизит для снимков Екатерина Потлова с помощницей создавали вручную.



