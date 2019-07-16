Галерею под открытым небом на площади Якуба Коласа пополнили работы Зои Луцевич

Галерею под открытым небом на площади Якуба Коласа в Минске пополнили около двух десятков работ Зои Луцевич.Представительница творческой династии, самобытный художник, который работает в разных жанрах и направлениях изобразительного искусства, презентовала живопись и графику разных периодов своего творчества. Работы маслом, акварелью и акрилом. Сюжетные полотна и коллажи знакомят зрителя с искусством, далеким от реалистичного.



Выставка "Оупен эир" будет работать в Минске до начала осени, потом экспозиция Зои Луцевич отправится в Брест. Сейчас художница создает новые работы - для Дворца искусств. Произведения посвящены вековой теме - любви.