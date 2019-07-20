Галерею под открытым небом пополнили около двух десятков работ Зои Луцевич

Галерею под открытым небом на площади Якуба Коласа в Минске пополнили около двух десятков работ Зои Луцевич. Представительница творческой династии, самобытная художница, которая работает в разных жанрах и направлениях изобразительного искусства, презентовала живопись и графику разных периодов своего творчества. Работы маслом, акварелью и акрилом. Сюжетные полотна и коллажи знакомят с искусством, далеким от реалистичного. Выставка "Оупен эйр" будет работать в Минске до начала осени, потом экспозиция Зои Луцевич отправится в Брест. Сейчас художница создает новые работы для Дворца искусств. Произведения посвящены извечной теме - любви.