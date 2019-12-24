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Галина Волчек впала в кому
Тревожные новости приходят из Москвы. Местные СМИ сообщают,что художественный руководитель "Современника" Галина Волчек впала в кому. 86-летней артистке стало плохо накануне. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Директор театра сообщил, что у нее двустороннее воспаление легких.Галина Волчек - постановщик около 30 спектаклей и режиссер более 10 фильмов. Самые известные ее роли - в картинах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Осенний марафон".
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