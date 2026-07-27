"Ганненскі кірмаш" вновь соберет гостей 22 августа

"Ганненскі кірмаш" снова собирает гостей. Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненского края в 2026 году исполняется 305 лет.

Еще в XVI веке сюда съезжались купцы, крестьяне и гости. А известность ярмарка получила благодаря продаже лошадей, там их выставляли тысячами.

Сегодня "Ганненскі кірмаш" визитная карточка Зельвенского района. На нем проходят турниры всадников, катание на лошадях, ярмарка ремесленников, конкурс пленэр-мастеров, конные шоу и выступления звезд эстрады. В атмосферу минувших эпох можно окунуться 22 августа.