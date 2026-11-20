20 ноября Академический театр оперы и балета Республики Коми впервые вышел на сцену Большого театра Беларуси.

Гости из Сыктывкара открыли гастроли балетом "Крик" в постановке известного хореографа, лауреата "Золотой маски" Андрея Меркурьева. Спектакль, созданный по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу", покажут в Минске всего один раз.

Труппа привезла в белорусскую столицу четыре постановки - от современной хореографии до национального коми эпоса.

Юрий Демидович, художественный руководитель Академического театра оперы и балета Республики Коми: "Белорусов все всегда характеризуют как очень открытых, добрых, душевных людей. Но я всегда говорю, что нас, белорусов, не так много - 9-10 миллионов. Но концентрация талантливых, невероятно интересных, умных, интеллектуальных, музыкальных людей огромная. Я говорю это не потому, что где-то слышал, а потому что знаю".

Генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова назвала визит Академического театра оперы и балета Республики Коми историческим событием: "Коллектив столь отдаленной республики у нас не был ни разу. Сам факт приезда гостей с интереснейшей программой, безусловно, не может не радовать. Для меня очень важно, что ни один из спектаклей, представленных в афише на гастролях, сегодня не присутствует в афише Большого театра Беларуси. То есть это естественный интерес".

В эти же дни в Беларуси проходят Дни кино Республики Коми. Документальные и анимационные ленты можно увидеть в кинотеатре "Москва".