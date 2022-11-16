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Гастрольный тур капеллы "Сонорус" объединит все районы Минской области

Любимые герои под оригинальную музыку. Все это в сказочном направлении репертуара музыкальной капеллы "Сонорус". Новый театральный сезон открыли премьерой о Карлсоне. Гастрольный тур объединит все районы Минской области. Первыми спектакль увидели зрители Березинского центра культуры. В ролях как приглашенные драматические актеры, так и солисты хора "Соноруса".

Музыкальная капелла "Сонорус" в этом году празднует 30-летний юбилей. Заслуженный коллектив Беларуси уникален по своему составу. Он объединяет хор, оркестр и солистов. А в репертуаре - музыка разных жанров и стилей (видео).

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