Гастрономические новинки ожидают гостей "Славянского базара"

Всего через неделю в Витебске прозвучат позывные юбилейного XXXV "Славянского базара". С хозяйским подходом к приему гостей готовятся представители гостиничного и ресторанного бизнеса.

Гурманов ждут гастрономические новинки. Специально к международному форуму разработали "фестивальные сеты". В их основе блюда национальной кухни: мочанка, жареный картофель, драники с разными начинками.

Ирина Левкович, начальник главного управления Витебского облисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Стоимость ежегодно зависит от порядкового номера фестивального мероприятия. В 2026 году - это 35 рублей. Должна отметить, что ежегодно увеличивается количество участников этой акции. Если мы говорим об акции этого года, то можно сказать, что принимают участие предприятия от вузовских столовых до ресторанов достаточно высокого ценового сегмента".

Торговые ряды в фестивальном Витебске растянутся на несколько километров. На ярмарках продукцию представят ремесленники, фермеры, предприятия легпрома. Фестивальный шопинг дополнят интерактивные презентации.