Гайтис Лазданс высказался о работе в жюри на детском конкурсе в Витебске

Композитор, музыкант, продюсер (Латвия) Гайтис Лазданс был в жюри XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Каковы были требования к артистизму и вокалу ребят, он рассказал в "Актуальном интервью".

Требования, заметил герой интервью, никогда не меняются. "Очень сложно оценивать детей, это неблагодарный труд, потому что все они уникальны, милы. Каждый по-своему чем-то берет зрителя, и члены жюри рассматривают разные нюансы, но все проходит по-честному. Нет поблажек на возраст - есть такие маленькие, которые иногда поют и танцуют круче ребенка постарше", - заметил особенность композитор.

Гайтис Лазданс

В 2023-м латвийский музыкант тоже жюрил малышей, а в 2025 году приезжал на конкурс в качестве зрителя. Музыкант признал рост уровня и конкуренции среди участников. "В первый день, когда начали ставить оценки, нам было сложно понять кому что ставить. Слушаешь первого, второго, но кидаться 10 баллами тоже нельзя. Мы первый день держали на уровне 9 баллов, только если мурашки по коже бежали, ставили десятку", - рассказал действия жюри собеседник. Выходит, что исполнение белоруски Елизаветы Цуприк вызвало именно такие эмоции (представительница Беларуси на конкурсе набрала максимальные 130 баллов. - Прим. news.by).

Продюсер поделился, что у него побежали мурашки от вокала девочек из Беларуси и Казахстана. "Мы ждем мурашек, потому что все поют отлично. Да, есть нюансы у одного, у другого, может, исполнение не на 100 %, но они сильные все. Но когда бегут мурашки, это уже знак", - резюмировал Гайтис Лазданс.

Фото: pexels.com